Saint-Etienne-le-Vieux, l’église rescapée de Caen

Elle figure parmi les églises les plus majestueuses de la ville, en étirant vers le nord-ouest sa nef dont seules les travées se maintiennent. La charpente du clocher de l'édifice sera bientôt consolidé : “il fait partie du paysage et du patrimoine ancien de la ville : il est de notre obligation de le préserver et de le mettre en valeur”, expliquait l’adjoint au maire Jean-Louis Touzé.

La messe n’y est plus dite

Présente à cet emplacement depuis le Xe siècle, l’église de Saint-Etienne-le-Vieux est antérieure à l’Abbaye aux Hommes qui lui fait face. Abandonnée au culte depuis la Révolution française, elle a depuis rempli de nombreux offices, dont celui de dépôt pour la Société française d’archéologie ou pour les services techniques de la Ville.

Le lieu saint a été classé monument historique en 1903, et doit son aspect actuel à une bombe alliée destinée aux Allemands présents en 1944 sur la place Guillouard toute proche. Même esquintée de la sorte, l’église de Saint-Etienne-le-Vieux fait partie de ses éléments d’histoire qui doivent aider Caen à accéder au label de “Ville touristique” qu’elle convoite.