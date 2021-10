Après des semaines de concours et de challenge, il ne devait rester que deux as des fourneaux. Cet ancien professeur de musique, bien décidé à se reconvertir dans la cuisine, affrontera Ludovic pour la finale de cette émission de TF1, dont le but est de découvrir les chefs qui s’ignorent.

La grande finale se déroulera ce jeudi 8 novembre, à 20h30.

Photo TF1