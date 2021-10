Barack Obama affole les compteurs sur Twitter

C'est la toute première fois qu'un grand dirigeant annonce son élection sur les réseaux sociaux. Barack Obama a choisi de le faire à travers un texte court, "Four more years" ("Quatre ans de plus"), accompagné d'une photo où il sert dans ses bras son épouse Michelle.

Au paroxysme de la nuit électorale, la victoire de Barack Obama a engendré jusqu'à un pic de 327.452 tweets à la minute, selon le blog officiel de Twitter. Au total, 31 millions de tweets relatifs à l'élection ont été envoyés sur la seule journée du mardi 6 octobre.