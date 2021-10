L'émission de TF1 "The Voice" se décline en jeu de société

Le jeu reprend les codes de l'émission et propose trois manches aux participants : les auditions à l'aveugle, les battles et la finale. Les joueurs deviennent le temps de la partie coach vocal. Ils doivent ainsi sélectionner les talents en écoutant l'un des trois CD disponibles dans le jeu, les faire gagner lors des battles et choisir le concurrent final pour la dernière manche de la partie. Ce jeu de société familial s'adresse aux adultes et enfants de plus de sept ans.

La saison 1 de The Voice : La plus belle voix a rassemblé en moyenne 7,8 millions de téléspectateurs sur TF1. Les quatre coachs Jenifer, Florent Pagny, Garou et Louis Bertignac seront de nouveau présents pour la deuxième saison, annoncée début 2013. En juin 2011, les huit meilleurs talents de l'émission ont également participé à une tournée de 18 dates dans toute la France.

(The Voice : La plus belle voix - Le jeu. TF1 Games. Disponible courant novembre 2012. 2 à 4 joueurs. A partir de 7 ans. Prix indicatif : 32€)