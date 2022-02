Le pôle femme-enfant ouvre ce matin

Avec une capacité d'accueil de plus de 300 lits, le nouveau bâtiment regroupe sur environ 35 000 m2 l’ensemble des activités de médecine, chirurgie et obstétrique de l’établissement et l’ensemble des services d’urgence, adultes, pédiatriques, gynécologiques et obstétricales. Au total, jusqu’au 4 décembre, ce sont neuf services, 110 médecins, 47 internes, 582 soignants et 63 personnels administratifs qui participeront à ce déménagement et accompagneront le transfert des personnes hospitalisées. Les accouchements des futures mamans seront possibles dans ce nouveau pôle à partir du 1er décembre, dès 8 heures du matin, au niveau 3 du nouveau complexe. Celui-ci comportera également une résidence hospitalière destinée prioritairement à loger les proches des personnes hospitalisées.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire