Autour de Caen, à chaque jour son marché

A Ifs, un autre marché a lieu le mercredi matin dans le bourg. A Hérouville, les marchés sont les mercredis matins de 8h30 à 12h sur le parking haute folie et les samedis de 8h30 à 12h30, place du Café des Images. A Caen, on trouve un marché le mardi de 8h à 13h30 rue de Bayeux ainsi qu’à la Grâce de Dieu, place du commerce.

Le mercredi matin les marchés s’installent Boulevard Leroy. Le jeudi matin un petit marché a lieu avenue du président Coty au Chemin Vert, et un plus conséquent se trouve à la Guérinière, place de la liberté. Chaque deuxième jeudi du mois un marché aux livres prend place dans la halle au beurre de l’église Saint-Sauveur. Le vendredi, de 7h30 à 13h30, 220 commerçants prennent place des Fossés Saint Julien à la place Saint Sauveur.

Le samedi, la place Champlain à la Pierre Heuzé, accueille un tout petit marché tandis que le Boulevard Leroy mobilise 120 commerçants. Enfin, le dimanche, de 7h30 à 14h30, ce sont plus de 400 maraîchers qui s’installent sur le port, tout le long du quai Vendeuvre pour le plus gros marché du Calvados. Et tous les jours, un point de vente fruits et légumes se trouve Place Courtonne.