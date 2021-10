Basket : Mondeville reste serein à la maison

Malgré une petite frayeur dans le deuxième quart-temps, que les visiteuses ont terminé à deux longueurs de leurs hôtes (37-35, 20'), Mondeville a bien maîtrisé les débats. "Ce n’était pas une victoire si facile, souligne Hervé Coudray. En première mi-temps, on était bien partis mais on les a laissées revenir. On a encaissé moins de points en deuxième mi-temps. On a su faire tomber les fautes et puis, le travail au rebond offensif était meilleur. Mima (Coulibaly) a su mettre des paniers après ses rebonds."

Le match avait parfaitement commencé pour les Bas-Normandes, mises sur de bons rails par un tir primé de KB Sharp. L'écart s'était rapidement creusé en leur faveur : 12-3 puis 15-5.

Direction l'Euroligue

Mais faute d'une défense efficace, Mondeville avait laissé son adversaire revenir pleinement dans les débats, au point d'égaliser juste avant la mi-temps. Il en faudrait pourtant plus pour déstabiliser les Mondevillaises à la Halle Bérégovoy. L'USOM repartait sur sa lancée dans le troisième quart-temps en insistant sur ce jeu intérieur où elle est si souvent dominatrice. Mima Coulibaly (16 points et 12 rebonds, dont 8 offensifs), faisait le travail à merveille. L'écart n'allait cesser de grandir pour atteindre les 17 points d'avance à la sonnerie finale.

"On venait de perdre un match (à Nantes, ndlr), il fallait qu’on soit vigilantes, rappelle Hervé Coudray. On a encore besoin de jouer ensemble, d’apprendre à se connaître, mais c’est de plus en plus fluide." En plus de Mima Coulibaly, auteure d'un début de saison de grande qualité, une joueuse s'est distinguée dans les rangs mondevillais. En-dehors d'une adresse au tir moyenne (9/21), Amanda Lassiter a rendu une copie impressionnante : 21 points, 10 rebonds, 6 interceptions, 3 passes décisives et 3 contres. Une bonne nouvelle pour la recrue, et plus encore pour son équipe. Avant d’aller affronter Villeneuve d’Ascq, samedi 10 novembre, les Normandes ont un nouveau rendez-vous à domicile, mercredi 7 contre Salamanque en Euroligue.