Basket : la belle semaine de Mondeville

Les basketteuses mondevillaises, bien que privées de leur leader offensif Egle Sulciute, ont confirmé leur bon début de saison tant sur la scène européenne que dans le cadre du championnat de France.

Jeudi 10 novembre, Mondeville a débuté l'Eurocup par un succès étriqué face au Spartak Noginsk, localisé dans la banlieue de Moscou (51-52). En panne d'adresse dans le premier quart-temps (bouclé sur un petit 8-8 !), les Mondevillaises sont montées en puissance progressivement, sans pour autant atteindre des sommets. Et si elles avaient réussi à prendre un très léger avantage dans le troisième quart-temps, elles étaient menées de sept points à la 33ème minute (46-39).

C'est le moment que choisit Laetitia Kamba (18 points et 10 rebonds) pour se mettre en évidence. Mondeville, qi accueillera Ramla (Israël) jeudi 17 novembre (20h), comptait quatre longueurs d'avance à 40 secondes de la sonnerie finale. Noginsk revint à la faveur d'un panier primé (51-52) et eut trois occasions sur lancer-franc, à cinq secondes du terme, d'égaliser et de prendre les devants. Les bras tremblèrent et les trois lancers furent vendangés.

Une troisième victoire de rang

Fort de ce succès, acquis de nouveau à la faveur d'une défense très efficace, Mondeville se rendait à Aix-en-Provence en confiance. Conséquence possible de la fatigue engendrée par les longs voyages, les Mondevillaises eurent d'abord de grosses difficultés à se mettre dans le match. Après quinze minutes de jeu, elles n'avaient inscrit que quinze points (25-15). Un temps reléguées à douze longueurs, les joueuses d'Hervé Coudray inversèrent pourtant la vapeur, égalisant juste avant la mi-temps.

Les vingt dernières minutes furent totalement à l'avantage des visiteuses, dont l'avance monta jusqu'à 19 points en fin de match. Porté par les 25 points de KB Sharp, qui passa trois années en Provence, Mondeville s'imposa 66 à 55. Une fois encore, sa défense avait pris le meilleur sur le secteur offensif pourtant très performant des Aixoises. Avant de recevoir Lyon, avant-dernier, dimanche 20 novembre (15h30), l'USOM pointe au cinquième rang de Ligue féminine à égalité de points avec le quatrième, Bourges.