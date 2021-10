Petroplus : la Lybie s'intéresse à la raffinerie

La nouvelle a fait le tour des médias nationaux. Un fonds souverain lybien aurait exprimé son intérêt pour la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne auprès d'Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif. Ce fonds souhaiterait "examiner" le dossier, en vue, éventuellement, "d'investir".

Toutefois, le temps presse. Les éventuels repreneurs ont jusqu'à 17h, ce lundi 5 novembre, pour déposer leur offre auprès du tribunal de commerce de Rouen, qui a laissé un ultime sursis au site de Petit-Couronne, après avoir annoncé sa mise en liquidation, le 16 octobre dernier.

Aujourd'hui, les communes de Petit et Grand-Couronne sont mobilisées autour de leur raffinerie. Des dizaines de commerce ferment leurs portes et un grand rassemblement est organisé devant le site industriel. Toutes les raffineries et dépôts pétroliers de France ont décidé de se mettre en grève en guise de soutien.