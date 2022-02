Hip-hop à la caennaise

Présentez-moi le groupe de rap Artère 99 ?

“Artere 99 a été créé en janvier. Il se compose d’Alfaro Doodax et Mzé Khymon. Nous sommes deux artistes auteurs compositeurs hip hop, originaires de Caen. Nous collaborons depuis une bonne dizaine d’années”.

Comment définissez-vous votre musique ?

“Notre art est conscient et touche toutes les générations. Notre devise se résume en trois mots : culture, solidarité et partage. Nous possédons la passion et le respect du hip-hop.”

“Projet esprit critik” est le titre de votre nouvel album, qu’en attendez-vous ?

“Les dix titres, sans rejeter toute critique, peuvent servir à débattre ensemble afin d’avancer dans le bon sens. Notre projet avec cet album est de pouvoir travailler avec des institutions publiques ou privées de bonne volonté”

Comment avez-vous préparé sa sortie ?

“Nous sommes à la base des artistes indépendants dans un univers musical peu soutenu, ce qui nous a amenés à travailler avec des professionnels des musiques actuelles tels que le Cargö et le Zénith.”



