Ce jeudi au Zénith de Rouen, Johnny vient rallumer le feu

La jolie Sarah, Gabrielle, Marie et toutes les autres seront au rendez-vous pour une soirée “sang pour sang” rock où l’idole des jeunes va allumer le feu. Cet homme que voilà arrête le temps et retient la nuit dans un spectacle monumental dégageant quelque chose en nous de Tennessee.

De retour de Tel Aviv, Johnny, requinqué, entame à 68 ans une grande tournée nationale et prouve que la passion maintient la jeunesse. C’est peut-être sa 181e tournée, mais l’envie est toujours là et la rock’n’roll attitude aussi. Même si le temps passe, Johnny nous en met encore une fois plein les yeux puisant des son immense répertoire (plus de 1 000 chansons à son actif).

Il reprend ses meilleurs tubes et des titres inédits dans une mise en scène soignée. L’aura de la star ne faiblit pas et Johnny ne sera jamais un chanteur abandonné!

Pratique. Jeudi 8 novembre, à 20h, au Zénith de Rouen. Tarifs : 55/85/130 €. Résas sur citylive.fr