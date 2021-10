Pascal Obispo en live à Cherbourg en avril 2013

"Tu m'avais dit" est le premier extrait de son premier best of "Millésimes" qui regroupe 20 ans de tubes pour lui et pour les autres. La sortie est prévue pour le 7 janvier 2013 dans les bacs avant une tournée dès mars 2013.

Une occasion très attendue par les fans du chanteur de revoir leur artiste préféré en solo et revivre avec lui la magie de ses titres tels que "Tomber pour elle", "L'important c'est d'aimer", "Lucie", "Millésime", ... des tubes qui ont marqué toute une génération.

Pascal Obispo passera par l'Agora d'Equeurdreville le 6 Avril 2013.



Vidéo : Nouveau single "Tu m'avais dis" - Pascal Obispo