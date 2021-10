La Glacerie : les parents ne veulent pas des 4 jours et demi

Ils étaient une quarantaine ce matin, sous le préau de l'école Bellevue. Des parents d'élèves de la maternelle Kergomard et de l'école élémentaire Bellevue sont venus manifester leur désaccord avec le maire de La Glacerie, Christian Lemarchand.

La commune a en effet indiqué vendredi 22 mars avoir fait le choix de passer aux quatre jours et demi de classe dès la rentrée de septembre 2013, tout comme Querqueville. Dans les trois autres communes de l'agglomération cherbourgeoise, certaines écoles seulement appliqueront la réforme des rythmes scolaires dès 2013, les autres en 2014.

Quelles activités périscolaires ?

"Il y a eu un conseil d'école le 18 mars, indiquent les parents, rien n'était encore fixé : le coût des activités périscolaires, qui pour les encadrer, quelles activités proposées, etc. Et nous apprenons par voie de presse que la commune a quand même décidé de passer aux 4 jours et demi dès l'an prochain !"

Les parents sont aussi inquiets quant à l'inscription aux activités proposées par la mairie. Ils craignent qu'elle ne se fassent qu'au trimestre, ce qui peut être contraignant pour les parents séparés.

Des avancées

Une délégation de représentants des parents a rencontré mardi matin Christian Lemarchand. "Il nous a dit qu'il ne reviendrait pas sur sa décision. Mais il veut bien être plus souple sur les inscriptions aux activités".

Christian Lemarchand, de son côté, avoue être surpris de cette mobilisation. "Je leur ai bien rappelé qu'il s'agit d'une expérimentation, cette première année de 2013. Il y aura une concertation avec parents, enseignants et animateurs pour chaque groupe scolaire, pour faire les choses au mieux". Une chose est certaine, les activités proposées seront à la charge de la commune. Un coût estimé à 50 000 euros pour La Glacerie.

Le projet de la commune doit être validé en conseil municipal le 31 mars.