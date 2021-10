Caen : un nouveau pôle funéraire pour les familles des défunts

Ils souhaitent de nouveau se recueillir et passer du temps avec la personne disparue”, indique Armelle Lucas, responsable depuis trois ans du site des Pompes funèbres Chauvière-Martina, rue Lanfranc. C’est fort de ce constat que le centre funéraire a décidé d’une complète restructuration pour pouvoir accueillir plus de familles, et dans un environnement plus adapté.

“On aide à faire le deuil”

Prévu pour ouvrir le 15 février prochain, le nouveau “complexe funéraire” sera doté d’une “salle de cérémonie civile”, qui permettra d’accueillir les cérémoniaux précédant l’inhumation ou la crémation.

Cinq “salons de recueillement” seront ouverts aux familles entre le moment du décès et la mise en bierre, et équipés en conséquence. Accessibles 24 heures sur 24 grâce à un code transmis aux proches, les différentes salles disposeront d’un mobilier moderne, confortable et de couleurs sobres. Elles pourront, surtout, être personnalisées par les familles qui pourront y disposer des objets ayant eu du sens pour le défunt, mettre la musique qu’ils souhaitent ou faire défiler sur des écrans des photos.

“Ces souvenirs aident à partager des émotions et à mieux faire le deuil”. Les familles pourront rester dans cet environnement entre 3 et 6 jours, autour du défunt placé sur une table réfrigérée. Elles pourront aussi prendre l’air dans l’un des jardins privés qui leur seront consacrés.

650 000 euros ont été consacrés par la maison Chauvière-Martina pour se démarquer de ses concurrents en “installant ce climat de confiance et un vrai accueil personnalisé.”

Visuel. Architecture Bailleux Christophe et Associés