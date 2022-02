Etudiants : ils allient travail et études

Nombreux sont celles et ceux qui apprennent, une fois le baccalauréat en poche, à gérer leurs cours et un emploi d'appoint. C'est le cas de Charles-Antoine Rousseau, 24 ans, étudiant en master de biologie. Redoublant cette année, ce jeune homme a choisi d'être équipier polyvalent 20 heures par semaine dans un fast-food de la Côté de Nacre. "Je suis boursier", explique-t-il. "Mon salaire me permet d'améliorer le quotidien". Grâce à ce job, Charles-Antoine n'a plus besoin de demander d'argent à ses parents : "C'est l'indépendance, je ne dois rien à personne et c'est bien comme ça".



Le courage des étudiants salariés

Marie Lirot a 28 ans. Etudiante à l’Institut de préparation à l’administration générale (IPAG), elle a fait le choix de rester vivre chez ses parents mais consacre cependant une partie de son temps libre à gagner de l’argent. "Je distribue des journaux, je donne des cours d’anglais et je fais des missions d’hôtesse", énumère-t-elle. "Il me semble normal d’aider mes parents et de participer aux frais quotidien". Thomas Leclerc, 22 ans, n’a quant à lui jamais eu à travailler pendant ses études. Conscient de sa chance, il admire ces étudiants salariés. "Il y a des étudiants qui se lèvent de bonne heure le matin, qui vont travailler dans la restauration rapide le midi pendant que leurs amis déjeunent et se reposent. L’après-midi, ils repartent en cours. Je les trouve vraiment courageux." Anaïs Mette, 21 ans, a fait partie de ces étudiants travailleurs. Après avoir arrêté la fac, elle a choisi de rester chez son employeur en attendant, peut-être, de reprendre les études. "Ici, comme tous mes collègues, j’ai un contrat en CDI", souligne la jeune femme. Un élément qui de nos jours est indispensable à la simple location d’un appartement.







