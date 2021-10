Football : Rouen et Quevilly à l’heure du sursaut

Les Rouennais restent sur une défaite à Cherbourg (4-3), alors que Boulogne s’est nettement imposé face au Red Star (5-0). Les Rouennais, 17e et désormais relégables, auront fort à faire face à des Boulonnais cinquièmes du championnat, à quatre points du podium.

Opération reconquête

Mais tout n’est pas si noir. La victoire, lors du sixième tour de la Coupe de France samedi 27 octobre face à Oissel (2-0), a peut-être eu le mérite de redonner un peu de confiance aux Diables rouges de Didier Ollé-Nicolle.

De leur côté, l’US Quevilly a eu quinze jours pour préparer son match face à Carquefou (12e), vendredi 2 novembre. Les Quevillais restent sur un résultat plus encourageant face à Amiens (0-0). Toujours lanterne rouge du championnat, ils iront défier une équipe qui reste sur un match nul et vierge face à Luzenac. A noter que Carquefou a obtenu deux de ses victoires sur trois à domicile pendant que les jaunes et noirs ont obtenu un match nul pour cinq défaites. La tâche s’annonce dure pour l’USQ qui cherchera à confirmer sa "bonne" dynamique.