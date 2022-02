La vocation de Sébastien Bannier

Joueur d'abord de 1990 à 1996, puis blessé, ce dernier est contraint à l'époque d'accepter un poste d'éducateur. Les jours passent, l'aventure le séduit. Sébastien Bannier occupe divers postes et se décide : il est fait pour former. Et tant pis pour les ambitions de haut niveau. "Avec le recul, j'avais éventuellement les qualités pour jouer en nationale, au delà, ça aurait été difficile", témoigne t-il. Depuis cinq ans, Sébastien Bannier dirige donc le centre de formation. Ce dernier entraîne aussi parallèlement l'équipe B du stade Malherbe. "C'est très varié", explique t-il. Pour encadrer ces jeunes, sur le terrain ou au quotidien, une équipe de 24 intervenants est là, 'de la femme de ménage au directeur de centre". Tous s'appuient sur l'identité et la culture du club caennais : "Ici, il y a un savoir faire, un esprit familial et de travail", confie Sébastien Bannier avant de poursuivre : "Il faut s'adapter, chaque jeune est particulier". Et de ces différences, Sébastien Bannier cherche à faire une force, afin de donner une chance à chaque jeune de devenir un grand joueur.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire