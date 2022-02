Sans-domicile : la mobilisation

Il s'agit de renforcer le dispositif qui prend en charge les personnes sans domicile fixe le reste de l'année : 957 places d'hébergement d'urgence (CHRS, foyers d'urgence, Maisons Relais, résidences sociales, etc). Soit une augmentation de 81 places par rapport à 2008. Contrairement aux années précédentes, ce plan s'ajuste en fonction de l'appréciation de la réalité locale et des circonstances climatiques.



Un nouveau foyer

Pour cette nouvelle activation du plan hivernal, 63 places supplémentaires sont créées dans le Calvados, dont 12 dans l’agglomération Caen-la-Mer. Un nouveau foyer d’hébergement a été conçu à Mondeville, dans d’anciens locaux du service de santé des armées. Il est pourvu de 30 places.

“Pour nous, c’est un outil de travail extraordinaire. Il va nous permettre de gérer des situations d’urgence auxquelles on ne pouvait faire face auparavant,” se félicite Pascal Bertolini, chef du service du Trait d’Union, un organisme dépendant de la DDASS. Avec 14 chambres, doubles ou triples, ce foyer remplace la Charité, un des anciens lieux d’accueil d’urgence, qui n’était plus adapté et ne proposait que 18 places.

Pour compléter le dispositif, 38 places sont “activées“ au centre Cap Horn. En cas de grand froid, dix places pourraient être également disponibles au sein du gymnase Saint-Sauveur. Dans le reste du Calvados, d’autres lieux d’hébergement sont prévus à Bretteville sur Odon, Thury Harcourt, Trouville et Vire.

Il faudra attendre en revanche avril prochain pour bénéficier, au village de l’espoir ADOMA situé entre Saint-Contest et le Chemin Vert, de 28 places supplémentaires dont 22 places d’urgence.

Le dispositif sur l’agglomération est donc renforcé mais il reste encore insuffisant selon Daniel Covo, inspecteur principal à la DDASS du Calvados, qui constate : «Si on créait 50 places de plus, elles seraient toutes prises”.



La “maraude”

La mobilisation concerne également le système de “maraude” du Trait d’Union. Il a pour but de repérer dans les rues les personnes les plus désocialisées et de leur proposer une place au chaud et un secours d’urgence. Ce service indispensable est lui aussi renforcé durant tout l’hiver, de même que le 115 et le service téléphonique SOS sans abri.

En tout, 20 personnes s’emploient à la “maraude” à plein temps durant la mauvaise saison. C’est huit de plus qu’en période normale. Dans cette équipe professionnelle, des intervenants, des veilleurs chauffeurs et un infirmier, recruté récemment en raison de l’épidémie de grippe A.

Au total, plus de 8,7 millions d’euros sont investis pour financer l’accueil d’urgence dans le Calvados.

