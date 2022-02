Personnalisation de la peine

Vendredi 13 novembre, François Lalès, pour le procureur, donne le ton : “la personnalité du prévenu fait plus débat que les faits” . C’est aussi la thèse défendue par Maître Olivier Leroy qui soutient son client trois fois en deux jours. La répétition de petites escroqueries aboutit à une comparution immédiate. Arnaud. M, 34 ans, dérape depuis la mort de son père et la naissance de sa fille, déficiente cardiaque en 2007. Son salut : l’héroïne. Mais, à un gramme par jour, son salaire ne suffit pas. Il commence par utiliser la carte de carburant de son employeur en échange de sa précieuse poudre. Il continue en demandant de l’argent aux habitants de sa commune, et finit par falsifier des chèques. Jeudi, il échappe à la prison car il a une spécialité en travaux publics et ne chôme jamais. Malgré les réquisitions fermes, il écope d’un sursis de six mois avec mise à l’épreuve : le Tribunal lui a fait confiance pour se ressaisir et rembourser.







Galerie photos