Little Things, le nouveau single de One Direction signé par Ed Sheeran

Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan et Louis Tomlinson ont dévoilé ce nouveau sur la chaîne VEVO YouTube du groupe : goo.gl/8mh9a.

Little Things est le deuxième extrait de l'album Take Me Home du boys band, qui sortira le 13 novembre.

Cette chanson est signée Ed Sheeran, jeune chanteur-compositeur anglais de 21 ans, qui a remporté en 2011 le prix de Meilleur Single pour son titre You Need Me, I Don't Need You aux Q Awards britanniques.