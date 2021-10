Rugby : Hérouville tient sa première victoire

Les Hérouvillais, décrochés à la dernière place de leur poule, ont concrétisé les progrès effectués depuis l'entame de la saison. "On a été dans le match dès le début, on a scoré dès la deuxième ou troisième minute, racontent les co-entraîneurs Cyrille Bitter et Stéphane Guillous. On a mieux su gérer nos temps faibles, en occupant le terrain au pied. On a montré une grosse défense et beaucoup d'agressivité."

Devant pendant tout le match, Hérouville a réussi à préserver son avantage jusqu'au bout. "Maintenant, il nous faut une deuxième victoire pour confirmer. Pour atteindre le maintien, on vise deux victoires d’ici la fin des matchs allers, contre Evreux et Sucy, et quatre victoires lors de la phase retour."