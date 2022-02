Handicap : le personnel des écoles sera formé

Cette année, cette offre de formation concerne l'école de Bosnières et l'école de la Maladrerie. 'Nous avons eu 3 heures de formation et nous en aurons encore 6 sur l'année afin de recevoir au mieux les enfants en situation de handicap", explique Martine Gudewicz, directrice. 'C'est une chance donnée de changer de regard", souligne Jean-René Vicet, Inspecteur d'Académie. L'offre de formation sera étendue à l'ensemble de la ville, au rythme de deux écoles par année scolaire. Certain établissement devront aussi faire l'objet de travaux d'accessibilité, l'école de Bosnières n'ayant pas encore par exemple les aménagements nécessaires à l'accueil d'un enfant en fauteuil roulant.



