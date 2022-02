IPDIA efface les mauvais souvenirs de NXP

Le président de la région Basse-Normandie tenait à prendre le pouls de l'entreprise née il y a près de six mois, suite à la fermeture de l'usine NXP. "Il s’agit de montrer que malgré les difficultés rencontrées avec la fermeture de NXP, Caen et sa technopôle n’ont pas dit leur dernier mot. La réussite d’IPDIA en est la preuve" , a affirmé Laurent Beauvais. La région a alloué 907 000€ pour son lancement.



Vers l’international

La chute de l’entreprise NXP a entraîné la suppression de 373 postes à Caen. Aujourd’hui, IPDIA compte 85 salariés et compte sur un rythme de 15 créations de poste par an, si l’activité le permet. La production semble tenir son rang jusqu’à maintenant. Et pour ce faire, la nouvelle société dirigée par Franck Murray, ancien directeur de la technologie pour NXP, n’a pas hésité à changer son angle d’attaque du marché des composants électriques. "NXP était positionné sur des marchés de grand volume au sein desquels les prix les plus bas sont recherchés" , explique Franck Murray. IPDIA a décidé de s’orienter vers des niches économiques qui favorisent les composants miniaturisés à haute valeur ajoutée. Un de ses clients est par exemple le numéro 1 du pace-maker américain. Outre le secteur médical, IPDIA est spécialisé dans l’éclairage innovant. L’entreprise participe à la production de led, une source lumineuse à basse consommation. IPDIA souhaite aussi se tourner vers le secteur spatial. La majeure partie de son carnet de commande dépend d’entrepreneurs américains et asiatiques, notamment de Singapour. "Le fait que NXP soit tournée vers l’international a été un plus pour la création d’IPDIA. La plupart de nos salariés sont issus de NXP et maîtrise les rouages du business international, particulièrement la langue anglaise" , affirme le directeur de l’entreprise.





Légende photo : Franck Murray, directeur d’IPDIA et ancien directeur de la technologie chez NXP, et Laurent Beauvais, président du Conseil régional de Basse-Normandie et Corinne Féret, vice-présidente du Conseil régional.







