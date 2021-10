Loisirsland, un monde pour enfants au parc-expo d'Alençon

L'accès est totalement libre une fois son ticket d'entrée en poche. C'est alors toute cette multitude d'activités qui s'offre à vous, mais aussi un espace bar et restauration. Des animateurs sont présents et veillent au bon déroulement des jeux.

Grimper, sauter, ramper, construire, glisser, explorer, et découvrir en toute sécurité... Loisirsland est un véritable espace imaginaire pour rêver et réinventer le monde des petits et des grands. Tous les ingrédients y sont réunis pour passer un moment convivial, ludique et animé.



Pratique: Du mardi 30 octobre au vendredi 9 novembre au Parc des Expos d'Alençon, de 10h à 19h. L'entrée est à 6€, gratuite pour les moins de 3 ans. Tél. 02.33.28.15.18.

Ecoutez Sebastien Lepèlerin, organisateur.