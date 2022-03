Une semaine de découverte à Cabourg

Karting, golf, initiations au théâtre et au cirque, peinture, concours de dessins, danse, trampoline ascensionnel, pêche à pied, tennis, etc. Ce sont au total plus de 30 activités sportives et créatives qui seront proposées aux petits et grands durant la semaine.

En plus de ces activités, “Famille plus mer” vous propose les 26 et 27 octobre, les “ateliers de Katy”, développés autour de l’univers du cirque (initiations à la magie, masques de clowns, cage de dompteur...). C’est toute la mairie qui se transforme en un grand chapiteau pour accueillir les enfants de 5 à 12 ans. Enfin, vendredi 28, le grand défilé d’Halloween se clôturera par un goûter géant.

Pratique. Renseignements, et inscriptions à l’Office du tourisme, au 02 31 06 20 00 et sur www.cabourg.net.