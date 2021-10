Halloween continue à Alençon !

Ca y est les vacances sont finies, les plus jeunes ont repris le chemin de l'école... mais halte à la déprime ! La bibliothèque et la ludothèque Courteille invitent les plus jeunes à créer leur propre jeu de société. C'est le thème d'Halloween qui a été retenu, on jouera donc avec des sorcières ou autres fantômes!

Le jeu créé restera ensuite à la ludothèque et pourra être utilisé tout au long de l'année dans les locaux. Cette animations est gratuite. Les ateliers débutent à 16h45.

Réservation obligatoire auprès de la bibliothèque de Courteille 57 rue Pierre et Marie Curie Tél. 02 33 29 56 55

Ecoutez Estelle Montfort, ludothèque d'Alençon, nous présenter ces ateliers: