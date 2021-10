Sorties : que faire à Rouen cette semaine ?

CONCERTS

Tout l’éclat du trombone

A l’occasion des Méridiennes, huit trombonistes du conservatoire abordent un répertoire éclectique témoignant de la richesse plastique de cet instrument.

Pratique. Vendredi 4 novembre, à 12h15, hôtel de ville de Rouen, entrée libre, programme sur www.rouen.fr

Agamemnonz sort la toge

Pour Halloween, Agamemnonz fera couleur locale avec ses tenues antiques. Ce groupe rouennais gentiment décalé partagera la soirée avec Urges, du rock garage “brut de pomme” !

Pratique. Mercredi 31 octobre, à 21h30, au Shari Vari, rue Saint-Nicolas, à Rouen

La Campagnie des Musiques à ouïr

A l’occasion de la sortie de son 9e album L’ouïe neuf, la Grande campagnie des Musiques à ouïr dirigée par Denis Charolles présente un répertoire alliant standards de jazz et musiques populaires.

Pratique. Mardi 30 octobre, à 20h, Maison de l’Université, à Mont-Saint-Aignan. Tarifs de 5 à 12 €. Informations au 02 32 76 93 01

Champagne Champagne pour tous

Le trio originaire de Seattle, entre fusion nonchalante, hip-hop et rock, sera sur la scène du Kalif pour une soirée magnétique et vibrante.

Pratique. Mardi 30 octobre, à 20h, Le Kalif, à Rouen. Concert gratuit. Réservations sur www.kalif.com

EXPOSITIONS

La mégalopole palpitante d’Authouart

Le château de la Matmut accueille une rétrospective sur le peintre normand Authouart, fasciné par la ville et son animation débordante.

Pratique. Jusqu’au 6 janvier, Centre d’art contemporain, Saint-Pierre-de-Varengeville. Tél. 02 35 05 61 73

La ville en jeu de construction

Les scolaires sont invités à construire une ville imaginaire lors d’ateliers ludiques, grâce à l’œuvre-jeu de Miquel Navarro baptisée “Voyage dans la ville”.

Pratique. Jusqu’au vendredi 2 novembre, Ecole des Beaux-arts, à Rouen. Renseignements au 02 35 71 38 49

Ecalard héritier du pop-art

Les peintures de Franck Ecalard, dans lesquelles la ville est noyée sous des signes, sont confrontées aux amusants personnages filiformes de Jean-François Glabik.

Pratique. Jusqu’au samedi 24 novembre, Espace de la Calende, à Rouen. Info : www.espace-calende.fr

Photographie: l’œil de Léa

Connue pour sa collaboration avec Laure et son soutien photo et vidéo aux musiciens locaux, l’artiste Léa présente une nouvelle facette de son travail. Elle s’intéresse ici aux surfaces, naturelles ou oxydées, et offre un nouveau regard sur le monde

Pratique. Du vendredi 2 novembre au samedi 3 décembre, Théâtre de l’Almendra, à Rouen. Ouvert les jours de concert.