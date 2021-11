Sorties : que faire à Rouen ce week-end ?

CONCERT

Rockers solidaires

Pour la 4e édition des "Rockers ont du cœur", le Sillon accueille The Jee Bees. Le concept : donner un jouet neuf ou en très bon état contre une place au concert.

Pratique. Vendredi 7 décembre, à 19h, au Sillon, à Petit-Couronne.

Alexis HK au Trianon

Sous des dehors naïf, Alexis HK en émouvant fabuliste livre avec élégance une vision du monde décalée dans un concert stylé et audacieux.

Pratique. Vendredi 7 décembre, à 20h30, Le Trianon, à Sotteville. Tarifs de 8 à 16 €. Tél. 02.35.73.65.99

De Bach à Bernstein

La chapelle St Julien présente pour la première fois le duo Compo’stelle. La soprano Kate Lepage accompagnée par la pianiste Marie Christine Avenel évoquent trois siècles de création musicale.

Pratique. Samedi 8 décembre, à 17h30, Chapelle Saint Julien, à Petit-Quevilly. Tarifs 3/6€. Tél. 02.32.18.60.98

Jamdown

Le groupe roots-reggae rouennais présentera son troisième album, sorti en mai. Après 20 ans d’existence, Jamdown n’a pas pris une ride.

Pratique. Vendredi 7 décembre, à 22h, au Bateau Ivre, à Rouen. Tarif 5 €.

EXPOSITIONS

Costumes et décors d’opéra

En partenariat avec le Théâtre des Arts, l’Hôtel de région propose de découvrir de fastueux costumes et décors créés pour les spectacles de l’opéra.

Pratique. Jusqu’au 15 janvier, du lundi au samedi, 9h-12h30 et 14h-18h, Hôtel de région, Rouen. Gratuit.

Joseph Delattre

L’Hôtel du département propose une exposition rétrospective de l’oeuvre du peintre membre pivot de l’Ecole de Rouen. 50 œuvres à découvrir.

Pratique. Jusqu’au 13 décembre, Hôtel du département, quai Jean Moulin, à Rouen.

Nature d’encre

La galerie Reg’Art Confrontations présente les explorations plastiques de Jean-Marie Torque, peintre souffleur d’encre fasciné par le végétal.

Pratique. Jusqu’au 12 janvier, du mercredi au samedi 14-19h, Galerie Reg’Art Confrontations, à Rouen.

Culture syncrétique

Le peintre Christophe Ronel confronte sa pratique aux photographies du globe-trotter et journaliste Stéphane l’Hôte.

Pratique. Jusqu’au 15 janvier, Crypte de la congrégation du sacré coeur, à Saint-Aubin-les-Elbeuf.

La Nature reprend ses droits

Fred Duval, le scnéariste rouennais de bande-dessinée SF, révèle un nouveau talent avec une exposition photographique.

Pratique. Jusqu’au 31 décembre, à La Boqueria, à Rouen.

THEATRE

La manipulation mentale décryptée

Velouté est une pièce qui étudie la complexité des rapports humains, inspirée par l’univers oppressant de Kafka. Elle interroge l’art de la manipulation.

Pratique. Vendredi 7 décembre, à 20h30, Théâtre Montdory, à Barentin. Tarifs 6/9 €. Tél 02 32 94 90 23.

Mascarade

Qui est le loup ? Qui est la chèvre? Les masques tombent peu à peu dans cette farce burlesque où les rapports dominants-dominés s’inversent.

Pratique. Samedi 8 décembre, à 17h, Chapelle Saint-Louis, à Rouen. Tarif 6 €. Réservation au 02 35 98 45 05

Farce symphonique muette

La compagnie "Dès demain" présente un personnage peu commun : Motus. Ce dernier s’exprime mieux par la musique que par les mots. Mais non sans maladresse !

Pratique. Vendredi 7 décembre, à 19h, Salle des fêtes, Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Tarifs 3/4,5€.

Courteline, Amour noir

Entre veulerie, bassesses et amours amers, la vie de couple se révèle dans trois pièces cruelles et drôles.

Pratique. Jeudi 13 et vendredi 14 à 19h30, et samedi 15 décembre à 15h, Théâtre des Deux rives, à Rouen. Tarifs de 4,5 à 19 €. Tél. 02.35.70.22.82.

SPECTACLES





Homme encadré sur fond blanc

Le magicien Pierric enchaîne numéros et gags inspirés par le cinéma comique muet dont il maîtrise parfaitement les codes : un buster Keaton des temps modernes !

Pratique. Vendredi 7 décembre, à 20h30, Le Rive Gauche. Tarifs 8 à 15 €. Réservations au 02.32.91.94.94.

Les étoiles du cirque de Noël

Les clowns, les prestidigitateurs, les acrobates et les animaux du cirque collaborent à la réalisation d’un spectacle enchanteur pour toute la famille.

Pratique. Samedi 8, à 14h et 16h30, dimanche 9, à 16h30, Parc des expositions, Rouen. Tarif 20€.

DECOUVERTES





Pierre Loyvet en dédicaces

Au cours du Festival du livre de jeunesse, Pierre Loyvet dédicacera avec Nico Moustey Axel Rock, un "space opéra" déjanté.

Pratique. Samedi 8 décembre, à 14h30, festival du livre de jeunesse, à Rouen. www.festival-livre-rouen.fr

Festival du livre de jeunesse

Le Festival fête ses 30 ans ce week-end et proposera de nombreuses animations : conférences et débats, expositions et 120 auteurs et illustrateurs en dédicace.

Pratique. Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 décembre, Quai bas Jean Moulin, www.festival-livre-rouen.fr

L’Homme qui rit en avant-première à l’Omnia

Le film de Jean-Pierre Améris sera projeté à l’Omnia-République de Rouen, vendredi 14 décembre, en présence du réalisateur. Gagnez vos invitations pour cette avant-première.

Pratique. Vendredi 14 décembre, à 20h, Omnia-République, à Rouen.