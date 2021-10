L’Armitière fête ses 50 ans et prend le virage du numérique

Lorsqu’elle ouvre ses portes en 1962, L’Armitière est une galerie d’art, baptisée Art et amitié. Rapidement, les livres y font leur apparition. L’ancien nom, contracté, donne bientôt naissance à celui que l’on connaît aujourd’hui.

Un demi-siècle après son ouverture, L’Armitière, avec ses 35 employés, ses 1 .500 m2 et ses 600.000 livres vendus par an, fait partie des vingt plus grosses librairies indépendantes de France. "Une fierté", pour Matthieu de Montchalin, directeur de l’Armitière. "Nous avons réussi à perdurer, avec un fonds de livres qui est l’ADN de la librairie, tout en proposant constamment des nouveautés."

"Il n’y a que la forme qui change"

Riche d’un tel passé, l’Armitière prépare activement l’avenir. "Nous voulons nous ouvrir aux modes de lecture de demain." Elle a commencé en ouvrant un site de vente et de réservation de livre en ligne. Entre les rayons des ouvrages-papier, on réfléchit aussi à l’arrivée du livre numérique. "Je réfute l’idée que le libraire est antinomique du livre numérique, souligne Matthieu de Montchalin. Le fond reste le même : le livre. Il n’y a que la forme qui change. Le lecteur a toujours besoin de conseil, que son livre soit numérique ou papier." D’ici à la fin de l’année, l’Armitière proposera donc les 80 .000 titres disponibles en numérique.

Dans vingt ans, Matthieu de Montchalin espère avoir aménagé l’étage du beau bâtiment qui accueille L’Armitière jeunesse. Et le livre dans vingt ans ? "Il aura toujours sa place." Malgré ce qu’en disent les pessimistes qui prédisent la mort de la lecture. "La baisse de la lecture n’est pas une fatalité même s’il est plus difficile de capter l’attention avec la concurrence de la télé et des jeux vidéos. Mais, avec des succès comme Harry Potter, la lecture s’est déringardisée."

(Photo. Depuis sa création, L’Armitière est passée entre les mains de quatre directeurs : Gérard Moulin, le fondateur (à droite), Jean-Pierre Paroche (à gauche) qui a tenu la librairie avec Pierre Levin et enfin, depuis 1996, Matthieu de Montchalin (au deuxième plan).)