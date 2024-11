Histoire. Il y a 80 ans, Rouen libérée dans la douleur

C'était le 30 août 1944. Après des années d'Occupation, les Canadiens entrent dans la ville de Rouen. Presque trois mois après le Débarquement, la ville est enfin libérée. Une étape d'ailleurs presque anecdotique dans l'histoire de la Bataille de Normandie. Une partie de l'armée allemande, hommes, canons, et tanks, bloquée rive gauche faute de pont utilisable, a été laminée dans des bombardements alliés les 28 et 29 août. Les autres ont déjà battu en retraite lorsque les hommes du général Crerar se stationnent sur les hauteurs à Bonsecours.

"La liesse a eu du mal à embrayer"

Place à la célébration alors ? Pas vraiment, tant la ville et les Rouennais avaient souffert. "Il n'y avait pas grand monde dans la ville quand les Canadiens sont arrivés, confirme l'historien et ancien guide-conférencier Jacques Tanguy. Il ne faut pas oublier qu'on était quelques semaines après de terribles bombardements", notamment lors de ce qui a été appelé la semaine rouge entre le 30 mai et le 5 juin 1944. 60% de Rouen a été détruit pendant la guerre, principalement sous les bombes alliées. "Je pense que les Rouennais étaient un peu groggys, un peu KO, la liesse a eu du mal à embrayer", confirme l'historien. Et ces Canadiens n'ont d'ailleurs pas vraiment eu le temps d'être célébrés. Car ils n'ont fait que traverser Rouen avant de poursuivre leur route vers leur réel objectif : la ville de Dieppe, comme une revanche après l'opération Jubilee du mois d'août 1942, qui a coûté la vie à des centaines de soldats canadiens. Pour les Rouennais qui manquent de tout à l'époque, la galère ne s'arrête pas là. "Il a fallu attendre le milieu des années 1960 pour qu'on puisse dire que la reconstruction a été opérée", abonde Jacques Tanguy.