Le lycée Jeanne d’Arc de Rouen a 130 ans

L’occasion de revenir sur l’histoire d’une véritable institution rouennaise. Réservé aux filles jusqu’aux années 1970, il n’a jamais complètement abandonné cette touche féminine qui fait aujourd’hui sa particularité. C’est d’ailleurs une femme, Catherine Petit, qui le dirige depuis 2011.

“C’est le deuxième lycée de France, le premier de province à s’être ouvert aux filles”, précise-t-elle. Aujourd’hui, les filles représentent encore deux tiers de l’effectif du lycée, “certainement grâce aux disciplines artistiques”.

Une touche féminine et artistique

Histoire des arts, arts plastiques, musique, théâtre ou arts appliqués : les artistes en herbe choisissent ce lycée littéraire et artistique, le seul de l’académie à proposer toutes ces matières.

Ce sont d’ailleurs les élèves en histoire des arts qui ont ressorti les archives du lycée pour fêter cet anniversaire. “Cela leur a permis de découvrir l’histoire de l’enseignement des filles mais aussi l’histoire, plus large, de la troisième République. Ils ont été des passeurs de mémoire”. Les anciens élèves, éparpillés aux quatre coins de la France, ont mis la main à la pâte en fournissant des photographies. Les archives, “bien maigres” selon Catherine Petit, ont ainsi pu être enrichies. “Il est essentiel de connaître l’histoire de l’établissement pour continuer à avancer”. Et ses élèves avancent avec succès.

Trois jeunes de la section “Techniques de la musique et de la danse” intègreront à la rentrée le prestigieux Béjart Ballet de Lausanne. Une fierté pour le lycée. “Ils cherchent et innovent, se réjouit Catherine Petit. Les artistes ont beaucoup d’idées. Il faut parfois que j’arrive à suivre” !

