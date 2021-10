Deux bénévoles de la SNSM condamnés

Deux bénévoles de la Société Nationale de Sauvetage en Mer, dont le président d’une station manchoise étaient devant la justice ce mardi 23 octobre, pour abus de confiance et détournements de fonds entre 2008 et 2010 à Granville, Yquelon, et Hauteville-Sur-Mer.

C’est la direction de la SNSM qui avait déposé plainte contre deux bénévoles. Ils proposaient des formations rémunérées à leurs profits au permis bateau et assurées avec le matériel de la SNSM. Des recettes d’oeuvres caritatives ont également été détournées.

Les deux hommes sont condamnés à 5 mois et 18 mois de prison avec sursis. L’un des prévenus devra rembourser la SNSM, soit un peu plus de 6.000 euros. Les deux, sont en outre condamnés solidairement à 1.500 euros pour préjudice à l’image de la SNSM.