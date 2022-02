Des ailes pour les handicapés

Il s'agit pourtant bien d'un avion, en kit certes, mais d'un véritable aéronef. Nommé Jabiru J 430 par les spécialistes, il est arrivé d'Australie au début du mois de novembre. 'C'est un avion qui va nous permettre d'accueillir des pilotes valides mais aussi des pilotes handicapés pour pratiquer ensemble leur passion�, explique Jean-Paul Dick, président de l'ASPTT-Caen. D'une longueur de sept mètres et d'un poids de 325 kilos à vide, l'avion, une fois monté, pourra accueillir un pilote et trois passagers.

Comme dans une voiture

Avant d’en arriver là, il faudra à un groupe d’experts et de passionnés, une pincée de courage et une once de patience pour l’assemblage. Jean-Pierre Legrand a déjà monté un hélicoptère en kit, tout comme son ami Louis Denoual. Pour le Jabiru J 430, ce sera une autre aventure : “Nous ne sommes pas des constructeurs, nous sommes des assembleurs. Nous allons étudié la notice avec soin”. Et de rassurer : “Avant l’envol, le Groupement du service de l’aviation civile vérifiera bien sûr notre travail. L’aviation est l’école de la rigueur”.

L’achat du Jabiru J 430, 100 000 euros au total, a été rendu possible grâce au soutien financier de partenaires publics et privés. Pour Didier Berhault, l’acquisition de cet avion en kit est un moment important, lui qui, en fauteuil roulant, côtoie les nuages depuis une quinzaine d’années. “L’accès à bord va être facilité. On y rentre pratiquement comme dans une voiture alors qu’avant, il fallait d’abord grimper sur l’aile. C’était beaucoup d’efforts”. Le Jabiru J 430 est aussi un avion écologique. D’une consommation “de 35 litres à l’heure, nous passons à 20”, précise Jean-Paul Dick qui n’a qu’une hâte : voir ses ailes pousser.



