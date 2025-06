Manche. Des déchets de papeterie utilisés pour rénover la route ?

Mardi 17 juin et pendant toute la semaine, la départementale 903 située dans la commune de Portbail-sur-Mer (Manche) était fermée pour cause de travaux. A la demande du Département, le groupe Eiffage route a pris les travaux en main. "On ajoute 2cm de bitume sur la chaussée pour effacer les fissures et lui redonner l'adhérence recherchée."

Les déchets d'une papeterie dans la route ?

Normalement, pour ce type d'opération, il faut du sable et une émulsion composée d'eau et de bitume. "L'émulsion que nous utilisons aujourd'hui a une petite particularité : nous y avons ajouté une sorte de poix issue de l'industrie papetière, un déchet qui résulte de la fabrication du papier kraft", détaillent encore les professionnels. C'est la deuxième fois que ce procédé plus écologique est utilisé dans le département après une portion de route dans la commune de Ravenoville.

Plus malléable, plus facile à poser, tout aussi résistante

Outre l'aspect écologique, cette nouvelle émulsion a d'autres avantages. "Les déchets végétaux nous permettent de retrouver une certaine acidité qu'il n'y a pas dans les mélanges ordinaires." Cette acidité donne de la souplesse au mélange et permet aux équipes de le travailler plus facilement. Le temps de séchage est aussi réduit à quatre minutes, "ce qui nous permet aussi de raccourcir le temps de travaux et de rouvrir les routes plus rapidement", détaille Emma de Smedt, adjointe technique pour le groupe Eiffage. Les conditions de pose sont aussi plus larges : "Entre 5° et 35° environ, et on peut aussi le poser sous une légère bruine." En termes de résistance au temps, "nous n'avons pas encore de visualisation sur le long terme mais au bout d'un an, elle a tenu aussi bien que les émulsions ordinaires", conclut la professionnelle.