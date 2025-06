Millénaire de Caen. Un arc de triomphe va s'installer place Saint-Sauveur

"Sol Invictus", "Soleil Invaincu" en français. C'est le nom de l'œuvre éphémère en forme d'arc de triomphe qui va prendre ses quartiers place Saint-Sauveur à Caen, autour de la statue de Louis XIV de Louis Petitot. Signée par l'artiste et architecte nantais Guillaume Sardin à l'occasion du Millénaire, "l'idée est de faire comme les 'joyeuses entrées' au XVIIe siècle, où la Ville construisait un monument pour l'arrivée d'un personnage important". Ici, les personnalités importantes seront les Caennais, avec une structure de "huit mètres de haut, en bois, avec des dessins réalisés à la main".

Le soleil autour du monde

La direction artistique voulue par l'artiste est de se servir du Roi Soleil "pour raconter les dieux et déesses venant du monde entier (grecs, mayas...) pour mélanger les cultures et leur vision du soleil". L'architecture contient des messages invoquant la clémence du soleil, face aux différents dérèglements climatiques de notre époque. Les plus observateurs apercevront aussi des références locales comme le blason de la ville de Caen ou des branches de pommiers.

Le monument, bien que temporaire, est véritablement pensé comme un espace public. "Quatre pavillons autour de la statue seront aussi des bancs, pour offrir aux Caennais un espace à partager et un moment pour se poser face à ce monument." Guillaume Sardin conclut en expliquant qu'avec son œuvre éphémère autour du Roi Soleil, il veut "convoquer le soleil pour l'été du millénaire de la ville de Caen".

Cette création sera située au centre de la place Saint-Sauveur, et sera à voir dès le 21 juin, pour le premier jour de l'été. Au total 31 œuvres et 6 expositions seront installées à travers Caen et les communes de Caen la Mer, pour le millénaire de la ville.