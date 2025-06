Manche. Clémence Thomas, 20 ans, candidate pour Miss Normandie : "J'y vais pour l'aventure !"

L'élection de Miss Normandie a lieu vendredi 13 juin. 14 candidates de toute la région vont se présenter devant le public du Zénith de Caen pour essayer de prendre la couronne que la Manchoise Lucile Lecellier va rendre. Quatre candidates sont originaires de la Manche, dont Clémence Thomas, 20 ans, qui vient de Granville.

• A lire aussi. La Caennaise de la semaine. Cindy Tenin, élue Miss Calvados : "Au quotidien, je suis très timide"

"Je ne regrette pas du tout"

"J'y vais pour l'aventure, car mon entourage m'a beaucoup sollicité, parce que là je viens de finir ma licence de communication donc je suis dans une période où j'ai envie d'oser. Et j'aime beaucoup me mettre en avant donc, je savais que ça n'allait pas être un souci", égrène Clémence Thomas, sur les raisons qui l'ont poussé à se présenter. Elle ajoute : "Je ne regrette pas du tout. Ce sont des super rencontres et c'est que du positif."

Si elle ne devient pas Miss Normandie, elle souhaite partir à l'étranger pour être jeune fille au pair.