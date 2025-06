La Caennaise de la semaine. Cindy Tenin, élue Miss Calvados : "Au quotidien, je suis très timide"

Cindy Tenin, élue Miss Calvados le 3 mai dernier, est candidate à l'élection Miss Normandie 2025 qui aura lieu le 13 juin au Zénith de Caen. Elle nous parle de son expérience et de sa relation avec la ville.

Que représente Caen pour vous ?

"Bien que je sois née à Tourville-sur-Odon, la ville de Caen m'a aussi vue grandir. J'ai de très bons souvenirs d'enfance, notamment à la Foire de Caen ou à la Foire de Pâques. C'est ici aussi que je retrouve mes amis, donc c'est une ville importante pour moi."

Qu'est-ce qui vous a poussée

à candidater à Miss Normandie ?

"Dans la vie je suis très timide, c'était important pour moi de surmonter mes peurs et d'avoir un défi. Et puis je sais que c'est une expérience unique, alors je me suis lancée ! Ça m'a aussi permis de faire des rencontres, on s'entend toutes très bien avec les autres candidates."

Comment est-ce que vous vous préparez à l'élection ?

"On se prépare sur les réseaux sociaux, pour fédérer une communauté. Je m'entraîne aussi au catwalk [façon de marcher élégamment sur scène], très important pour le défilé des Miss. Mais il y a aussi le sport et la culture générale, car les Miss ce n'est pas qu'un concours de beauté ! On apprend aussi les chorégraphies pour le spectacle final. On a 10 jours de répétitions avant l'élection."

Un souvenir marquant ?

"Mon expérience avec le chef Stéphane Carbone dans son restaurant à Caen. Il m'a montré son dessert à base de pommes, qu'il avait réalisé pour la Reine d'Angleterre. Un clin d'œil aussi à mon diadème de Miss Calvados, et peut-être celui de Miss Normandie je l'espère."