Granville. Le festival Papillons de Nuit se prépare aussi au lycée hôtelier Maurice Marland

Le festival Papillons de Nuit commence vendredi 6 juin dans la soirée, et pour trois jours à Saint-Laurent-de-Cuves. Le site est presque prêt avec les scènes qui sont montées, et le camping paré à recevoir les festivaliers. La cuisine pour les artistes et techniciens est assurée par 46 élèves de première et terminale du lycée hôtelier Maurice Marland de Granville. Dès le mercredi les préparations commencent au lycée.

Au menu de Papillons de Nuit pour les artistes : des pavlovas.

Pavlovas et pizzas

"La quantité d'œufs que tu vas ajouter sur la fin va donner la consistance de ta pâte." Sous les consignes du professeur Vincent Delacourt, les élèves enchaînent les préparations : pavlovas, riz au lait, pâte à choux… Louna fait des meringues. "Là, il faut en faire 400", explique-t-elle. Elle aime beaucoup cuisiner pour les Papillons : "C'est génial ! C'est une expérience pour nous et ça va être super." Pour Maël : "Ça nous met une petite responsabilité. On sait qu'il y a des célébrités qui sont là-bas. Ça fait toujours plaisir." Léa fait des pizzas : champignons, végétarienne, poulet et même en base crème. Son week-end va être chargé : "Il n'y a pas que le boulot. Il y a aussi un peu les concerts. Après, ça va être un rythme pendant quatre jours, où on va un peu charbonner. C'est le métier qui rentre", assure-t-elle.

Une formation enrichissante

Pour Vincent Delacourt, le professeur, c'est une belle opportunité pour se former. "Ils vont découvrir un public spécifique : les artistes et leurs équipes. On va répondre à plein de régimes où il faudra respecter certains allergènes, la cuisine halal… C'est très enrichissant pour nos élèves", détaille-t-il. 1 000 repas vont être servis en trois jours.