Sud-Manche. Depuis 10 ans, les copains du Shogun ambiancent le camping des Papillons de Nuit

Dix ans ! Dix ans qu'Hugo Letondeur et ses amis organisent des après-soirées dans le camping du festival des Papillons de Nuit. Alors que le festival commence, vendredi 6 juin pour trois jours à Saint-Laurent-de-Cuves, ils seront de retour.

D'officieux à officiel

Ces fêtes étaient au départ peu appréciées des organisateurs puis elles ont été tolérées. Aujourd'hui l'association des Copains du Shogun fait pleinement et officiellement partie de l'organisation pour animer le camping en dehors des concerts. Elle animera notamment la course des Papillons survoltés samedi 7 juin au matin : 2km de course à obstacle pour les festivaliers.

Ces animations se déroulaient au début sur "les parkings un peu déportés, entre deux-trois camions, deux-trois tentes. Ca a fini par grossir avec une scène qu'on a fabriquée", explique-t-il. Et cela, toujours avec ses amis, tous originaires de Flers et ses alentours, dans l'Orne. "L'idée n'était vraiment pas de faire concurrence à la programmation du festival. C'est vraiment de faire ça une fois que les concerts sont terminés", détaille-t-il.

Il ajoute : "Le festival des Papillons de Nuit, c'est vraiment un festival de cœur. On a grandi avec, c'est vraiment un rendez-vous convivial avec des gens géniaux et multigénérationnels", conclut-il. Les copains du Shogun sont maintenant présents dans plusieurs autres festivals.