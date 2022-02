Au sommet des villes attractives

Caen et son agglomération (223 000 habitants) viennent une nouvelle fois en tête des territoires les plus attractifs et innovants pour les entrepreneurs dans la catégorie des 200 000 à 500 000 habitants. La capitale bas-normande devance nettement Rennes, ou encore Montpellier, Strasbourg et Grenoble.

Ce palmarès s’appuie sur de multiples critères : budget consacré au développement économique, taux de création et de défaillance des entreprises, loyer annuel du mètre carré de bureau, nombre d’étudiants pour 1 000 habitants, pôles de compétitivité, incubateurs d’entreprises

Selon la journaliste Claire Garnier, qui a mené l’enquête sur Caen, on peut affirmer qu’un “vent nouveau souffle sur l’agglomération, grâce à ses pôles de compétitivité et ses pépinières”.



Une grande capacité à rebondir

La méthodologie employée paraît “solide” aux yeux de Fabrice Le Vigoureux, président de Synergia, l’agence de développement économique de Caen la Mer : “Même si les enquêteurs avaient intégré un critère d’ensoleillement, nous serions sans doute restés en tête !”, s’amuse-t-il.

Toutes les clés semblent offertes à qui voudrait créer dans les meilleures conditions sa société à Caen-la-Mer. La communauté d’agglomération propose notamment une “couveuse” d’entreprises, avec une formation en six mois, en partenariat avec l’Université, et qui fait mûrir les projets. Elle dispose aussi de six pépinières et hôtels d’entreprises qui accueillent de jeunes sociétés dans des conditions privilégiées (bas loyer, mutualisation de services, etc.). Quatre nouvelles pépinières sont en gestation pour un budget de 17 millions d’euros. “Notre atout, c’est un réseau unique qui détecte, évalue, sélectionne, soutient, héberge et connecte les projets. Le nerf du développement économique, c’est l’innovation. Sans elle, on subit les chocs, on recule. Sans l’innovation, Caen-la-Mer ne se serait sans doute pas remis des traumatismes liés à la fermeture de la SMN ou à la disparition de Moulinex par exemple”, rappelle Fabrice Le Vigoureux.

Caen-la-Mer travaille encore sur plusieurs projets pour devenir une véritable “fabrique d’entrepreneurs”, comme le titre le magazine L’entreprise. Le renforcement du grand campus technologique Effiscience de Colombelles, installé sur l’ancien site des hauts fourneaux sidérurgiques, le projet Archade spécialisé dans la recherche contre le cancer sur le plateau nord de Caen, celui de pôle éco-énergie dans l’ancien site militaire de Bretteville-sur-Odon, un centre d’entreprises, de formation et de recherche sur un secteur qui va connaître une forte croissance.

Seule ombre au tableau : les difficultés de communication qui laissent la métropole régionale à l’écart des grands bassins économique français et européens et la privent d’une vraie place au niveau international. Vivement le TGV !







