Cherbourg. Plusieurs mois de travaux pour la grande serre du parc Emmanuel Liais

Un semestre après l'annonce du chantier, les travaux de la grande serre du parc Emmanuel Liais, à Cherbourg, ont commencé. Construite en 1962, elle va subir dans les prochaines semaines des travaux indispensables pour qu'elle reste ouverte au public. Le chantier vise notamment à réduire sa consommation d'énergie et améliorer son confort thermique et hygrométrique.

Située dans le centre du parc Emmanuel Liais, la serre des bananiers était passée par quelques travaux en 2020. Le site classé aux monuments historiques renferme notamment des collections de plantes uniques en Normandie.

Garantir la sécurité des visiteurs

Le premier objectif des opérations est de garantir la sécurité des visiteurs et des riverains, grâce au remplacement et à la consolidation de la charpente ainsi que de la façade de l'édifice. "Les jardiniers municipaux profiteront de ces travaux pour faire évoluer la composition végétale de la serre, notamment par l'introduction de nouvelles espèces tropicales d'intérêt. La création d'un promontoire technique et d'observation, ainsi que l'aménagement d'un accès pour les personnes à mobilité réduite dans la serre à bananiers, sont aussi prévus pour cette première phase", détaille la Ville dans un communiqué.

La livraison de cette première phase est prévue pour le dernier trimestre 2025, la seconde partie du chantier estimée à 800 000€ est prévue pour le prochain mandat. Elle portera sur la rénovation complète des façades de la grande serre.