Football. 8 ans après avoir quitté la 4e division, le FC Dieppe prépare son retour en N2 

Réunis lundi 26 avril pour la réélection du président et le renouvellement du bureau, le FC Dieppe prépare sa prochaine saison en N2 soit 8 ans après avoir quitté la 4e division. Si le noyau dur de l'équipe va être inchangé, il y aura quelques recrutements indispensables assure le président, Patrick Coquelet, qui rempile à la tête du FC Dieppe pour deux ans supplémentaires le temps de faire la transition avec la prochaine présidence qui devrait être incarnée par l'entrepreneur dieppois Stéphane Novick. Mais c'est surtout le budget qu'il va falloir revoir à la hausse pour pouvoir être compétitif.

De 700 000 à 1 million d'euros de budget ?

"On va devoir passer de 700 000 euros à 1 million… On n'imagine pas l'écart de niveau qu'il y a entre la N3 et la N2", affirme le président, exemples à l'appui. "Regardez Vire qui est montée en N2 qui n'a fait qu'une année, l'AS Villers-Houlgate cette année c'est pareil, c'est un niveau très relevé."

Pourtant, l'année à venir semble prometteuse pour les Harengs qui ont validé leur montée mi-avril après une saison quasi sans faute et des statistiques impressionnantes : 57 points à l'issue de l'exercice 2024-2025 avec la meilleure attaque de la poule pour quelque 60 buts inscrits et 17 victoires dont 10 consécutives. "C'est une année vraiment accomplie, une série de matchs sans défaite comme celle-ci, il faut remonter à 2013 pour arriver au même résultat", se félicite Patrick Coquelet, le président arrivé cette fameuse année 2013 lorsque le FC Dieppe montait en CFA (équivalent de la N2 aujourd'hui). "Malheureusement on était redescendu quelques années plus tard, et vous voyez c'est très facile à descendre mais très compliqué à remonter."

Selon Patrick Coquelet, cette réussite tient aux joueurs bien sûr mais aussi à son nouveau sélectionneur en provenance de Saint-Lô, Djilalli Bekkar (élu meilleur entraîneur normand de 2024 par le média Foot Normand) recruté après le départ précipité de Guillaume Gonel qui avait pris la tête des Harengs en 2018. "On lui a fait confiance, il a organisé son groupe en alliant à la fois l'expérience et la jeunesse, le jeu est plus rapide et plus offensif, c'est le cocktail qui a nous a réussi cette année." Djilalli Bekkar est d'ailleurs reconduit au poste d'entraîneur du FC Dieppe jusqu'en 2026. Le club a rendez-vous avec la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), gendarme financier du football, le 2 juin prochain pour présenter son futur projet sportif et économique.