Handball. National. Duel corsé pour QRM, le FC Rouen en quête de rédemption 

Malgré qu'il soit revenu au score à deux reprises, QRM s'est finalement incliné chez son voisin à Avranches (3-2). "Nous avons vécu une soirée très frustrante. Nous sommes parés pour jouer le maintien et nous allons tout faire pour relever la tête vendredi prochain", a confié Killian Sanson. Son entraîneur Manu Da Costa, lui, était nettement plus tendu : "beaucoup de colère et de frustration, à ce niveau-là on est une équipe 'Kinder-surprises', on fait d'énormes cadeaux sur les trois buts". Vendredi 6 mars, les joueurs de QRM affronteront Bastia-Borgo, autre formation en lutte pour le maintien. En Nationale 2, Le FC Rouen qui a bénéficié d'une courte trêve après la défaite à Angers "B", retrouvera les terrains samedi 7 mars. Les Diables Rouges affronteront l'équipe de Saint-Malo à 18h pour tenter de renouer avec la victoire. De son côté, le Club Municipal Sportif d'Oissel, avant-dernier du classement de National 2, ira affronter l'AS Vitré. Enfin en Nationale 3, Grand-Quevilly ira défier le SM Caen "B" (1er) samedi 7 mars à 16h et QRM "B" sera à Pacy (13e), le même jour à 18h.