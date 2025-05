[Photos] Hérouville-Saint-Clair. Un nom, une mission : l'hôpital de jour devient L'Odyssée pour accompagner les enfants en souffrance

L'établissement était ouvert depuis 1993, mais n'avait pas de nom. L'hôpital de jour d'Hérouville-Saint-Clair, rattaché au Centre hospitalier Aunay-Bayeux, accueille les enfants qui présentent des troubles psychiques. Il s'appelle depuis mardi 20 mai L'Odyssée, puisqu'y entrer est semblable à une véritable épopée.

Six professionnels travaillent tous les jours dans l'établissement. "Les enfants que nous accueillons sur des demi-journées rencontrent des difficultés dans leur développement, leur construction et dans leur relation avec leurs pairs", précise Romain Soulbieu, cadre de L'Odyssée. "Notre travail, c'est de les soutenir, les aider à grandir pour qu'ils soient plus apaisés dans la gestion de leurs émotions."

Un espace permet à ceux qui ont du mal avec les autres de s'isoler, et de s'installer avec jouets et livres. Cet outil est tout récent.

Lecture, peinture, logique… Tous les ateliers sont bons pour travailler avec ces enfants très perturbés. Ils présentent parfois des troubles de l'alimentation. "Certains peuvent être mono aliments : ils mangent des chips, et c'est tout, rien d'autre", explique Sébastien Lehobey, infirmier. "Certains ont du mal à accepter d'avaler quelque chose. D'autres sont incapables de se tenir à table…" Travaillant ici à plein temps, le professionnel évoque "un milieu que l'on ne s'imagine pas de l'extérieur".

Cet espace permet aux enfants de faire de la peinture, du collage, du bricolage… Ici, ils peuvent appréhender la matière, et souvent, en projeter partout !

Les enfants qui entrent dans cet hôpital y restent pour un temps long, parfois plusieurs années. Un travail est mené également avec l'école et les autres spécialistes, comme l'orthophoniste.

Des barreaux dans l'hôpital ? Le bâtiment hébergeait avant une banque ! "Notre salle de réserve en bas, où l'on entasse notre bazar, c'était la salle des coffres", plaisante Sébastien Lehobey, infirmier.