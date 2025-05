Gagnez 2 places pour le spectacle LA HAINE

En 2024, Mathieu Kassovitz revient avec une œuvre vivante et immersive qui réinvente son film culte. Le réalisateur adapte l'histoire de La Haine sur scène, soulignant sa résonance avec les enjeux contemporains.

L'histoire de ces trois jeunes confrontés aux difficultés économiques, sociales et politiques, ainsi qu'à la condition des femmes, est une ode à l'amour, à la solidarité et à l'amitié.

Ce projet, ancré dans l'actualité, propose une forme innovante qui plonge le spectateur dans une virée à travers Paris et sa banlieue. Quatorze tableaux inspirés du film, repensés par Mathieu Kassovitz, sont diffusés sur un système de projections, couplés avec les décors et la performance des comédiens sur scène.

Ce spectacle mêle danse, cinéma, rap, théâtre et spectacle vivant dans une forme augmentée, résolument moderne et singulière, portée par une bande originale qui fait le lien entre les années 90 et aujourd'hui.

Date : samedi 17 Mai à 20H30 au Zénith de Caen

