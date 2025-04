Podcast Secrets de Normands. Patrick Chauvel, légende du journalisme de guerre : "La Normandie est un endroit chargé d'histoire"

Patrick Chauvel est grand reporter de guerre depuis plus de 50 ans. Les conflits de ces cinq dernières décennies, il les a tous couverts ! De la guerre d'Indochine en 1968 à celle qui sévit toujours en Ukraine, il s'est rendu sur 34 théâtres d'opérations, et a été blessé sept fois par balles ou par obus. A 76 ans ce photoreporter est inépuisable. Il continue de couvrir les différents conflits et d'informer sur ce qu'il s'y passe réellement, et expose une partie de ses clichés au Mémorial de Caen. Il répond aux questions d'Alix Cagnard pour ce huitième épisode de Secrets de Normands.

Extrait

"La chance que j'ai eue, c'est d'assister au monde en marche. A l'histoire qui se fabrique, les frontières qui bougent et les grands mouvements historiques : la fin des colonies, les dernières guerres coloniales, la guerre froide, la guerre du Vietnam… Ce sont des événements importants, qu'on verra dans les livres d'histoire. Eh bien moi, ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est qu'au lieu de lire ça dans les livres d'histoire, je l'ai vécu. Je vis mon siècle à fond, je le subis, je le vis, je le raconte. Tous les événements des 50 dernières années m'intéressent. Tout est passionnant, parce que c'est ce qui nous fabrique, et ce qui fabrique les nouvelles générations."

