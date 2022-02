Panamera : une Porsche et une berline

Très longue (4,97 m), mais aussi très large (1,93 m) et bien basse (1,42 m), elle s'inscrit d'emblée parmi les berlines statutaires de grand luxe type Classe S et consorts.

A l’ouverture des longues portes qui facilitent toutes l’accès à bord, on découvre un habitacle avec quatre bonnes places individuelles, aux sièges bien moulants et cossus. Le poste de conduite a étévidemment bâti pour un “porschiste”, avec assise basse, volant très droit et clef multifonction ancrée à main gauche, comme sur la 911. La Panamera reprend l’architecture éprouvée des voitures sportives habitables, avec moteur-boîte à l’avant et propulsion aux roues arrière pour la S de base. Elle dispose d’un V8 4.8i à injection directe d’essence de 294 kW/400 ch (à partir de 96 133 €).







