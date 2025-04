Futur Jardin République. Plus d'une centaine de Caennais l'imaginent ensemble

Ne parlons plus de Halle Gourmande, le maire Aristide Olivier ne veut évoquer que le futur de ce qu'il appelle désormais le Jardin République. Mardi 22 avril, plus d'une centaine de Caennais ont participé à la première des trois réunions de consultation publique afin de bâtir ce nouveau poumon vert en centre-ville. Le diagnostic, les contraintes et les objectifs leur ont été rappelés. Ce lieu devra être "familial, végétal et patrimonial".

• A lire aussi. Caen. Place de la République : des planches enlevées et un futur jardin

Qu'en pensent les habitants ?

Martine et Jacques Pochat veulent "de la verdure, un îlot de fraîcheur pour s'y promener". Le côté intergénérationnel est aussi mis en avant, en ayant à l'esprit que des poussettes ou des fauteuils roulants devront pouvoir y circuler. "Je veux surtout défendre un espace de verdure, avec de grands arbres, des fleurs aussi. Un grand jardin ombragé", pose Martine Pochat.

Même objectif pour Marie-Joëlle Redor, qui ne veut surtout pas d'une minéralisation des sols, mais plutôt d'un espace végétal où se promener ou pique-niquer en plein centre-ville. Avec une fontaine ? "Pourquoi pas", répond Issam Sentissi. "J'ai cru comprendre qu'il y avait un kiosque à musique avant. Ce serait un beau clin d'œil d'en avoir un à nouveau", se questionne-t-il.

Du patrimoine à mettre en valeur

Outre la verdure, il tient aussi à mettre en avant sa volonté de "valoriser davantage le parvis de l'église Notre-Dame-de-la-Gloriette", qu'il trouve un peu trop mis à l'écart, avec un parking qui n'aide pas les habitants à s'y aventurer. Un aspect patrimonial de cette place qu'Aristide Olivier souhaite également valoriser.

"L'ancienne Poste a un cachet, le bâtiment de la préfecture aussi, la Gloriette, qui fait partie de l'étude, voire le bâtiment du conseil départemental… Il y a aussi une histoire souterraine, puisqu'avant les bombardements, l'ancien hôtel de Ville était ici", relate-t-il.

Possibilité de participer en ligne

Le projet est mené par l'agence de paysage et d'environnement Phytolab, également aux manettes derrière la future refonte du parc de Secqueville, dans le quartier Saint-Paul. "D'ailleurs, 80 personnes ont participé à la consultation dernièrement, sur ce beaucoup plus petit projet. Certes le projet République est emblématique, mais on sent les Caennais et Caennaises attachés au devenir de leur ville", poursuit l'élu.

Un premier travail de restitution sera effectué au début du mois de juin. A noter que ceux qui n'ont pas pu s'inscrire peuvent tout de même donner leur avis en ligne, ici.

En attendant, l'espace du futur Jardin République sera bien réouvert au public. La municipalité attend juste pour le moment que la pelouse semée pousse, avant d'ouvrir l'accès.