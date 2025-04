Télévision. Nouvelle série sur M6 : une ex-candidate de la "Star Academy" au casting !

Les séries quotidiennes se multiplient sur nos écrans. Tandis que TF1 prépare Tout pour la lumière, inspirée de la Star Academy avec notamment la présence de Vitaa, M6 mise sur Nouveau jour, son nouveau feuilleton événement attendu cet été.

Produit par SND Fictions, ce feuilleton de 26 minutes mêlera drame familial, secrets enfouis et mystère, dans un cadre ensoleillé autour de Montpellier. A l'affiche, des visages bien connus : Helena Noguerra, Bruno Solo, Laëtitia Milot, ou encore Jean-Baptiste Maunier.

Aurélie Konaté, de retour à la télévision

Mais ce n'est pas tout ! Révélée en 2002 lors de la saison 2 de la Star Academy, Aurélie Konaté s'est peu à peu imposée dans le paysage audiovisuel français et poursuit son parcours artistique en rejoignant le casting de Nouveau jour.

Après des débuts prometteurs dans la musique, elle s'est orientée vers la comédie et a enchaîné les rôles, notamment dans les comédies musicales comme Sister Act, puis dans des séries populaires telles que Camping Paradis, Demain nous appartient ou encore Plus belle la vie. Egalement active dans le doublage, sa voix a récemment été entendue dans Black Mirror, Mufasa : Le Roi Lion et Mickey 17. Avec Nouveau jour, elle signe un nouveau chapitre de sa carrière et renoue avec la fiction pour le plus grand plaisir des fans. Son rôle exact reste encore secret.

Nouveau jour, entre drame familial et suspense, promet d'être l'un des rendez-vous incontournables de l'été. A suivre de près !