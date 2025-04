Baie du Cotentin. Un homme présenté devant la justice pour le meurtre de sa belle-sœur

Un homme âgé de 67 ans a été interpellé et placé en garde à vue, dimanche 20 avril, des chefs de tentative de meurtre et de meurtre, commis le même jour à la mi-journée à Saint-Martin-de-Varreville (baie du Cotentin).

Sur fond d'un conflit familial de voisinage récurrent, le mis en cause aurait foncé avec son véhicule sur son frère et l'épouse de celui-ci. Cette dernière est décédée à 14h20, la seconde victime est légèrement blessée. En dépit des constatations réalisées et de témoignages recueillis, le mis en cause réfute toute intention criminelle. Le mis en cause sera présenté au pôle de l'instruction du tribunal de Coutances mardi 22 avril, précise le procureur de la République de Cherbourg-en-Cotentin.